Bilecik'te kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ekrem Ö. idaresindeki 11 ED 605 plakalı kamyonet, Bilecik- Osmaneli kara yolunun Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde kontrolden çıkarak önünde ilerleyen Batuhan K'nin kullandığı 11 EM 024 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Batuhan K, sağlık ekiplerince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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