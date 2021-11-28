KAMYONET, OTOMOBİLE ÇARPTI; FASLI HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ İLE 2 KİŞİ YARALI - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin otomobile çarptığı kazada 5 aylık hamile Faslı Mennana Laamartı (28) ve kızı Semanur (2) ile 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl- Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e giden Dilaver Yağmur (46) yönetimindeki 16 AC 7893 plakalı kamyonet, kavşaktan yola çıkan Eda Gökçe Ünlü'nün (25) kullandığı 16 AEF 37 plakalı otomobile çarptı. Kazada Dilaver Yağmur, Eda Gökçe Ünlü ve kamyonetteki 5 aylık hamile olan, Fas uyruklu Mennana Laamartı ile kızı minik Semanur yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 1'i bebek 4 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.