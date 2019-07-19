Son Dakika Haberleri: Kamyonet park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
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Kamyonet park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

12 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolde çıkan bir kamyonet park halindeki araçlara çarptı, kazada sürücü ağır yaralandı.

Kamyonet park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolde çıkan bir kamyonet park halindeki araçlara çarptı, kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hülya Koçyiğit Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında şehir merkezinden Devlet Hastanesi istikametine giden ve aşarı süratli olduğu iddia edilen B.S. yönetimindeki 09 ABR 226 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak park halinde olan 09 BM 455 VE 09 BP 636 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü B.S. ağır yaralanarak olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün yüksek promilde alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza sırasında park halindeki araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken, araçların içinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazanın ardından Hülya Koçyiğit Bulvarı'ndan bir gidiş bölümü trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çekiciler yardımıyla kazanın olduğu bölgedeki araçları kaldırdı ve bir saatlik aranın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - AYDIN
Hülya Koçyiğit Bulvarı, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
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