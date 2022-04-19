Kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

19.04.2022 14:16
Kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki kamyonetin park halindeki tıra çarpması neticesinde kaza meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki kamyonetin park halindeki tıra çarpması neticesinde kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 41 UJ 767 plakalı Kia marka kamyonet, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 76 AJ 268 plakalı Mercedes marka tırın dorse kısmına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet içinde sıkışan H.A., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. H.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
Kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
Kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

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Kamyonet, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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