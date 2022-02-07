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Kamyonet, parktaki kameriyeye çarptı; 1'i çocuk 2 kişi yaralı - Son Dakika

Kamyonet, parktaki kameriyeye çarptı; 1'i çocuk 2 kişi yaralı

07.02.2022 18:00
Kamyonet, parktaki kameriyeye çarptı; 1'i çocuk 2 kişi yaralı

KAYSERİ'de, freni tutmayan kamyonet, çocuk parkındaki kameriyeye çarparken, üzerinde oturan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, freni tutmayan kamyonet, çocuk parkındaki kameriyeye çarparken, üzerinde oturan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir T.'ye ait 38 AGF 595 plakalı kamyonet, park halindeyken freni boşalınca çocuk parkındaki kameriyeye çarptı. Bu sırada kameriyede oturan 1'i çocuk 2 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis de kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Kamyonet, parktaki kameriyeye çarptı; 1'i çocuk 2 kişi yaralı
Kamyonet, parktaki kameriyeye çarptı; 1'i çocuk 2 kişi yaralı
Kamyonet, parktaki kameriyeye çarptı; 1'i çocuk 2 kişi yaralı
Kamyonet, parktaki kameriyeye çarptı; 1'i çocuk 2 kişi yaralı
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Kamyonet, Polis, Talas, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kamyonet, parktaki kameriyeye çarptı; 1'i çocuk 2 kişi yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonet, parktaki kameriyeye çarptı; 1'i çocuk 2 kişi yaralı - Son Dakika
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