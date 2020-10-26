Kamyonet refüjdeki EDS direğine çarptı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet refüje çıkıp, EDS kamera direğini yıkarak ters döndü.Kaza saat 12.00 sıralarında Antalya- Manavgat D-400 karayolunun Çolaklı jandarma kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Manavgat yönüne seyir halindeki Abdülkadir Yıldırım'ın kullandığı 07 EZZ 62 plakalı kamyonet, kavşağa yaklaştığı sırada sol tekerinin refüje çıkması nedeniyle devrildi. Refüjde bulunan kısa adı Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kamerasını bulunduğu yerden söken kamyonette sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kamyonet, çağrılan vinçle olay yerinden götürüldü. Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
- Kaynak: DHA
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