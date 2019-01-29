Son Dakika Haberleri: Kamyonet Refüje Çarparak Devrildi: 2 Yaralı

Kamyonet Refüje Çarparak Devrildi: 2 Yaralı

8 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet refüje çarparak devrildi.

Kamyonet Refüje Çarparak Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet refüje çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa G.'nin kullandığı 34 AYE 23 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Mustafa G. ile kamyonette bulunan Hacı Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kamyonetteki malzemelerin savrulmasından dolayı karayolu bir süre trafiğe kapandı. Malzemelerin yoldan temizlenmesiyle yol trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motosikletiyle Dükkana Daldı, "Yabancı Değilim Ağabey" Dedi Şanlıurfalı Spiker Düğününü Yarıda Bırakıp Haberleri Sundu

Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:24:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet Refüje Çarparak Devrildi: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]