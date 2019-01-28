Kamyonet Refüje Çarptı: 2 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Mustafa Güney
idaresindeki 34 AYE 23 plakalı kamyonet, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü Güney ile yanında bulunan Hacı Özgül yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kamyonetteki malzemelerin dökülmesi nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:39 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da Kış Aylarının Vazgeçilmez Kahvaltısı! Tirit Yemeden İşe Gitmiyorlar
2 Aylık Hamile Esma'nın Katili, Kıskançlık Krizine Giren Kocası Çıktı
Tam 6 Yıldır Derisi Dökülüyor
Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Yeni Doğan Bebeğe Terör Saldırısında Öldürülen Eren Bülbül'ün Adı Verildi