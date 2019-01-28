Son Dakika Haberleri: Kamyonet Refüje Çarptı: 2 Yaralı

Kamyonet Refüje Çarptı: 2 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamyonet Refüje Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Güney idaresindeki 34 AYE 23 plakalı kamyonet, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü Güney ile yanında bulunan Hacı Özgül yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyonetteki malzemelerin dökülmesi nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:39 Kaynak: AA

Güney, Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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