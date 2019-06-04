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Kamyonet refüje çarptı: 5 yaralı

5 dakika önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında kamyonetin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kamyonet refüje çarptı: 5 yaralı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında kamyonetin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Bilecik istikametine seyir halinde olan Nihat Y. idaresindeki 35 AF 8211 plakalı kamyonet, İstasyon Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüje çarptı. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken polis de yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada şoför Nihat Y.'nın yanı sıra kamyonette yolcu olarak bulunan A.Y., İ.Y., Y.E.Y. ve Y.Y.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kamyonetin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:32 Kaynak: İHA
Bilecik, 3. Sayfa
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