Son Dakika Haberleri: Kamyonet şaha kalktı
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet şaha kalktı

Kamyonet şaha kalktı

1 saat önce

Antalya'da kasasına konulan yükü ağır gelen kamyonet, yokuş çıkarken adeta şaha kalktı.

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Antalya'da kasasına konulan yükü ağır gelen kamyonet, yokuş çıkarken adeta şaha kalktı. Şoför mahalli yükün etkisiyle havaya kalkan kamyonet, vinç yardımıyla kurtarıldı.


İlginç olay, Antalya'nın Elmalı ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 YJ 0682 plakalı kasasında domates taşıyan kamyonet, yokuşa geldiğinde arkasındaki yükün etkisiyle ön kısmı havaya kalktı. Ne olduğunu anlayamayan sürücü kamyonetin kontrolünü güçlükle sağlayıp araçtan indi ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi.


Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir vinç yardımıyla yardımıyla kamyonetin arka kısmındaki yükü boşaltıp yeniden dört teker üzerine gelmesini sağladı. Yük kontrolü yapılıp dengesi sağlanan kamyonet yoluna devam etti. - ANTALYA

Antalya, Elmalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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