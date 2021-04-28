KAMYONET ŞARAMPOLDE DEVRİLDİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ, OĞLU YARALI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Bingöl Polat (68) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu Mustafa Polat yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kahta Hayvan Pazarı'na hayvan taşıyan Bingöl Polat yönetimindeki 44 HS 887 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Bingöl Polat ile yanındaki oğlu Mustafa Polat yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba ve oğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Bingöl Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan bir hayvan da öldü.