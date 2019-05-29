Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Kars'ta, hakimiyeti kaybolan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kars
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:10 Kaynak: İHA
'ta, hakimiyeti kaybolan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Kars-Mezra- Ardahan
yolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ö. idaresindeki 75 AG 261 plakalı kamyonet, Kars'tan Ardahan istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü M.Ö. araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kamyonet sürücüsü M.Ö.'nün cansız bedeni Harakani Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS
Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek
Kadın dizisinin sezon finaline damga vuran kaza sahnesi
Masalsı yolculuk bugün başlıyor