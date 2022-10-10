Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

10.10.2022 17:10
Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE'de bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi.

OSMANİYE'de bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kamyonetteki Selahaddin Uçar hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaza, Osmaniye Aslantaş-Çamlıbel yolu arası Kazmaca Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Seyir halindeki 31 FP 495 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralı 3 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan ve durumu ağır olan yaralılardan Selahaddin Uçar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haber | Osmaniye'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haber | Osmaniye'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Osmaniye gündem: Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Osmaniye gündem: Osmaniye'de devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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