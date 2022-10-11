Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

11.10.2022 12:47
Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kaza Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim T. idaresindeki 09 LZ 002 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi. Şarampoldeki ağaçlara çarparak duran kamyonetin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada yaralanan Salim T.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

YORUMLAR
500
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine düştü Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine düştü Aydın haberi! AFAD Nazilli'de Afet Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirdi Aydın haberi! AFAD Nazilli'de Afet Eğitimi ve Tatbikatı gerçekleştirdi
Kaynak: İHA

Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
16:02 IMF, 2022 yılı büyüme tahminlerini açıkladı! Türkiye ile ilgili kısmında yazanlar dikkat çekti
15:55 İBB Başkanı İmamoğlu, sık sık atıştığı AK Partili Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 17:17:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement