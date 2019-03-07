Son Dakika Haberleri: Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Nazilli- Bozdoğan karayolunda meydana geldi. Nazilli'den Bozdoğan ilçesi yönüne giden Abdurrahman Çiyan (36) yönetimindeki 09 NH 013 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Abdurrahman Çiyan ile oğlu İbrahim Ege Çiyan (12), yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan baba ve oğlunu kurtardı. Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:00 Kaynak: DHA

Aydın, Nazilli, Güncel
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