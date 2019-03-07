Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Nazilli- Bozdoğan karayolunda meydana geldi. Nazilli'den Bozdoğan ilçesi yönüne giden Abdurrahman Çiyan (36) yönetimindeki 09 NH 013 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Abdurrahman Çiyan ile oğlu İbrahim Ege Çiyan (12), yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan baba ve oğlunu kurtardı. Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - Aydın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:00 Kaynak: DHA
Yola Fırlayan Kız Çocuğu, Ölümden Son Anda Kurtuldu! O Anlar Kamerada
Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi
Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti
Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi! Ekonomiye Kazandırılabilir