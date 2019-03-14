Son Dakika Haberleri: Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

41 dakika önce

Çorum merkez'e bağlı Yoğunpelit köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Çorum merkez'e bağlı Yoğunpelit köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde meydana geldi. Çorum'dan Yoğunpelit köyü istikametine gitmekte olan Ş.Ü. (43) yönetimindeki kamyonet, köy yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yolun sağ tarafından bulunan şarnampole devrildi. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Ş.Ü. (43) ile kamyonette yolcu olarak bulunan S.A. (50) yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştrıma Hastanesi'ne kaldıralarak tedavi altına alındı.

Olayla ilğili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:27 Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa
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