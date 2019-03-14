Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Çorum merkez'e bağlı Yoğunpelit köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum merkez'e bağlı Yoğunpelit köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde meydana geldi. Çorum'dan Yoğunpelit köyü istikametine gitmekte olan Ş.Ü. (43) yönetimindeki kamyonet, köy yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yolun sağ tarafından bulunan şarnampole devrildi. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Ş.Ü. (43) ile kamyonette yolcu olarak bulunan S.A. (50) yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştrıma Hastanesi'ne kaldıralarak tedavi altına alındı.



Olayla ilğili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM

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