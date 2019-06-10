Son Dakika Haberleri: Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

4 saat önce

Aksaray'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Aksaray'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aksaray - Nevşehir Karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Nejat A. (30) idaresindeki 42 BT 853 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ahmet T. (48) yaralanırken, Nejat A. kamyonette sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, polis ekipleriyle birlikte sıkışan yaralıyı kamyonetin kabininden çıkardı. Yaralılar ambulanslara taşınırken, ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:46 Kaynak: İHA
Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


E-5 karayolunda kaza yapan sürücülerin tekme tokat kavgası cep telefonuyla kaydedildi Kovanları taşıyan araç kaza yaptı, ortalığa savrulan binlerce arı vatandaşları soktu 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı Denizde 12 saat sonra sağ olarak bulundu, eve gelince babasının ölüm haberini aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:55:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]