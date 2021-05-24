Kamyonet şarampole devrildi; Makbule öldü, annesi ve yengesi yaralı - Son Dakika

Kamyonet şarampole devrildi; Makbule öldü, annesi ve yengesi yaralı

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Makbule Kayhan (18) yaşamını yitirdi, annesi Aynur Kayhan (60) ve yengesi Hatice Kayhan (21) da yaralandı.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Makbule Kayhan (18) yaşamını yitirdi, annesi Aynur Kayhan (60) ve yengesi Hatice Kayhan (21) da yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında, Eskil ilçesi girişinde meydana geldi. Makbule Kayhan yönetimindeki 42 DOL 64 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Makbule Kayhan hayatını kaybederken, araçtaki annesi Aynur Kayhan ve yengesi Hatice Kayhan ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aynur Kayhan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Sürücü Kayhan'ın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. FOTOGRAFLI



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