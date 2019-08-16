Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı
21 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu, kazada sürücü yaralandı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:53 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu, kazada sürücü yaralandı.
Kaza Bursa- Ankara
yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 35 HB 6803 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada hurdaya dönen kamyonun şoförü Mustafa G. yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - BURSA
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