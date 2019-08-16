Son Dakika Haberleri: Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı
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Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

21 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Kaza Bursa- Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 35 HB 6803 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada hurdaya dönen kamyonun şoförü Mustafa G. yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - BURSA
Ankara, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:53 Kaynak: İHA
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