Kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı - Son Dakika

Kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı
Erzurum'un Tekman ilçesinde 17 kişiyi taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Erzurum'un Tekman ilçesinde 17 kişiyi taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Karlıca Yaylası karayolunda meydana geldi. Tekman ilçesinden Karlıca Yaylası'na seyir halinde olan kamyonetin sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan araçta şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazada yaralanan 17 kişi ambulanslarla Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada küçük kamyonete 17 kişinin bindirilmesi ise dikkat çekti.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(Ahmet Uğur Budak/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:17 Kaynak: İHA
Son Dakika 22:35 Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti 22:29 Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi 21:37 Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:34 Kırmızı kart çıktı! Başakşehir 10 kişi kaldı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 16:06 Trump'ın paylaşımı Zuckerberg'e 7,2 milyar dolar kaybettirdi 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 18:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi