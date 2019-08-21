Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü
1 saat önce
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:45 Kaynak: DHA
ARTVİN'in Şavşat
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre Nezir Çakaroğlu (70) yönetimindeki 08 HA 192 plakalı kamyonet, Şavşat ilçesi Tepeköy
Köyü'nden ilçe merkezine seyir halindeyken, Şehit Çeşmesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çakaroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından cenazesi araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Şavşat Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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