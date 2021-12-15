Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BT 5230 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

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