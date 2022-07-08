Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan A.C., idaresindeki 02 EE 126 plakalı kamyonet, Akpınar Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü A.C., yaralandı. Yaralı, ola yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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