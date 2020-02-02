Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Besni Karayolu Terbizek Köyü yakınlarında Muhammed Mesut Ertürk idaresindeki 34 HR 1326 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Muhammed Mesut Ertürk ile araçta bulunan Hüseyin, Zeliha ve Ayşenur Ertürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:51 Kaynak: İHA
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