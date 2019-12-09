Son Dakika Haberleri: Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü ağır yaralı
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Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü ağır yaralı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kamyonet şarampole yuvarlandı; sürücü ağır yaralı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Evreşe sapağında meydana geldi. Keşan'dan Gelibolu yönüne giden Sadık Akar yönetimindeki 34 KL 9509 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen aracın içinde sıkışan Akar'ı, ağır yaralı olarak çıkardı. Akar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Gelibolu, Evreşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:45 Kaynak: DHA
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