Son Dakika Haberleri: Kamyonet, sokakta oynayan çocukların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kamyonet, sokakta oynayan çocukların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet sokakta oyun oynayan çocukların arasına daldı.

Kamyonet, sokakta oynayan çocukların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet sokakta oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 1 çocuk öldü, 1 çocuk da yaralandı. Kazadan sonra kaçan sürücü Mehmet D., kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında süratli olduğu iddia edilen Mehmet D. (27) yönetimindeki 26 UZ 088 plakalı kamyonet, toprak yolda kayarak kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı. Muhammet Talha İnan (3) ve Ahıska Türkü olduğu öğrenilen Fikriye Muhammedov'a (11) çarpan kamyonet, bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazanın ardından mahallele toplanırken, kamyonet sürücüsü Mehmet D. olay yerinden kaçtı.
Kazayı gören mahalle sakinleri yaralanan çocukları otomobillerle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammet Talha İnan hayatını kaybetti. Fikriye Muhammedov'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, çocukların aileleri kaza haberiyle hastaneye gitti. Kazadan sonra kaçan Mehmet D. ise polisin çalışması sonucu yaklaşık 1 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.


İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:54 Kaynak: DHA
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