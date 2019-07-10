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Kamyonet sulama kanalına devrildi, kanalın boş olması faciayı önledi

51 dakika önce

Kamyonet sulama kanalına devrildi, kanalın boş olması faciayı önlediESKİŞEHİR - Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin devrildiği kanalda su bulunmaması olası faciayı önledi.

Yerel
Kamyonet sulama kanalına devrildi, kanalın boş olması faciayı önledi
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin devrildiği kanalda su bulunmaması olası faciayı önledi.
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi Gülbahçe Sokak üzerinde Mesut T. idaresinde ki 26 BR 601 plakalı hafif ticari araç ile Zafer G.'in kullandığı 26 HD 630 plakalı kapalı kasa kamyonet içinde su bulunmayan kanal yakınında çarpıştı. Çarpışma sonucunda kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı sulama kanalına devrildi. Kanalda su bulunmaması yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçti. Kazada yaralanan olmazken, iki araç çekici yardımıyla olay yerinden otoparka götürüldü. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Kamyonet sulama kanalına devrildi, kanalın boş olması faciayı önledi
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:11 Kaynak: İHA
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