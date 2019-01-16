Son Dakika Haberleri: Kamyonet Sürücüsü Kaldırımdaki Gençleri Ezmek İstedi

Kamyonet Sürücüsü Kaldırımdaki Gençleri Ezmek İstedi

1 saat önce

? ABD'de bir kamyonet sürücüsü, kaldırımda yürümekte olan üç genci hedef alarak, süratle kamyonetini gençlerin üzerine doğru sürdü.

Kamyonet Sürücüsü Kaldırımdaki Gençleri Ezmek İstedi, System.String[]
? ABD'de bir kamyonet sürücüsü, kaldırımda yürümekte olan üç genci hedef alarak, süratle kamyonetini gençlerin üzerine doğru sürdü.

Portland kentinde meydana gelen olayın görüntüleri bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürümekte olan üç genç görülüyor. Daha sonra kaldırıma çıkarak üzerlerine doğru gelmekte olan kamyoneti fark eden gençler, kaçmaya başlıyor. Ancak, kamyonet süratle ilerlediği için geçlerden ikisi kaçmayı başarsa da en arkadaki kişi kamyonetin hedefi olmaktan kurtulamıyor. Kamyonetin çarptığı genç ayağa kalkarak diğer arkadaşıyla birlikte kaçmaya devam ederken, kamyonet sürücüsü de ara sokağa girerek kaçtı.

Güvenlik kameralarına yansıyan bu olayı fark eden ev sahibinin, hemen polisle iletişime geçtiği belirtildi. Polisin yaptığı açıklamada ise komşulardan hiçbirinin bu olaya tanık olmadığı, kamyonet sürücüsünün ya da gençlerden birinin polisle iletişime geçmediği ve kamyonet sürücünün hala arandığı belirtildi. - Abd

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:23 Kaynak: DHA

Portland, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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