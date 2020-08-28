Kamyonet sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Kamyonet sürücüsü tutuklandı

BURSA - BURSA(İHA)- Bursa'da çarptığı motosiklettekiİbrahim Yılmaz ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz'ın ölümüne(37), kızlarıSaliha Yılmaz'ın ise ağır yaralanmasına neden olan kamyonet sürüsücüsüAbdulaziz Abakaytutuklandı.

Bursa'da çarptığı motosiklettekiİbrahim Yılmaz ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz'ın ölümüne(37), kızlarıSaliha Yılmaz'ın ise ağır yaralanmasına neden olan kamyonet sürüsücüsüAbdulaziz Abakayemniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abakay, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklandı.

Abdulaziz Abakay mahkemede verdiği ifadede, "Kamyonetimle seyir halindeydim. Eski stat kavşağına geldiğimde arkamdaki bir otomobil sürücüsü beni durdurdu ve bana 'sen ne yaptın motosiklettekileri ezdin' dedi. Duyduğumda şok oldum. Birine çarptığımı fark etmemiştim. Nasıl oldu bilmiyorum. Kaza yaptığımı başka bir sürücüden öğrendim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.