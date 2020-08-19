Kamyonet sürüye daldı, 13 koyun telef oldu - Son Dakika

Jandarma ekipleri olayla ile ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Edinilen bilgilere göre, Kuyucak köyü yolunda Hasan C. idaresindeki 03 EU 708 plakalı süt toplama kamyoneti Yusuf Akkoç'a ait yoldan geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Kamyonetin önüne alarak sürüklediği 13 koyun telef olurken araçta da hasar meydana geldi. Yolda bulunan koyunlar bulunduğu yerden kaldırılarak kamyonete yüklendi.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 23:41

Kaynak: İHA

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