Kamyonet süt tankerine arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet süt tankerine arkadan çarptı: 1 yaralı

13.07.2022 21:05

Kamyonet süt tankerine arkadan çarptı: 1 yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki açık kasa kamyonetin aynı yönde ilerleyen süt tankerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonet süt tankerine arkadan çarptı: 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki açık kasa kamyonetin aynı yönde ilerleyen süt tankerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle İzmir- Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Cengiz Maldıridaresindeki 09 JS 983 plakalı açık kasa kamyonet, aynı yönde seyreden Yaşar Sığınmışidaresindeki 45 LG 920 plakalı süt tankerini rampayı çıkarken sollamak istedi. Kamyonetin kontrolünü kaybeden Cengiz Maldır(55), süt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Cengiz Maldır(55), kamyonet içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cengiz Maldır, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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OTOMOBİL, TEZEK YÜKLÜ KAMYONETE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 9 YARALI OTOMOBİL, TEZEK YÜKLÜ KAMYONETE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 9 YARALI Hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet süt tankerine arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet süt tankerine arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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