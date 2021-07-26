Kamyonet takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyonet takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.
Balıkesir- Edremit D-230 kara yolu Ayrancı mevkiinde Erol A.'nın kullandığı 10 ABS 004 plakalı et yüklü kamyonet seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çaptı. Araç çarpmanın etkisiyle takla atarak yol dışına çıktı. Araç sürücüsüne ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Araç sürücüsü Erol A. Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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