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Kamyonet takla attı: 2 yaralı

32 dakika önce

Bursa'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki kayalıklara çarparak takla attı ters döndü, kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyonet takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Bursa'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki kayalıklara çarparak takla attı ters döndü, kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre inegölden bursa istikametine giden T.K. idaresindeki kamyonet ümit alan mevkisine geldi sırada sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. savrulan araç yol kenarındaki kayalıklara çarparak takla attı ters döndü. Kazada sürücü ve yanında bulunan O.D yaralandı yaralılar kaza yerine gelen saglik ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili soruşturması sürdürülüyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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