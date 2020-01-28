Kamyonet takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Kamyonet takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

Bartın'da yoldan çıkarak takla atan kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Kamyonet takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Bartın'da yoldan çıkarak takla atan kamyonetteki iki kişi yaralandı.


Kaza, Bartın- Karabük yolunda meydana geldi. 67 AAP 791 plakalı kamyoneti ile Karabük'ten Bartın istikametine doğru ilerleyen Onur C. (35) Yenihan mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak taklalar atan kamyonette Onur C. ve araçta bulunan S.C. (34) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Karabük, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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