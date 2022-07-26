Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Kuşadağı bölgesi civarında meydana geldi. Faysal Temel'e ait 46 F 6971 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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