Kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet takla attı: 3 yaralı

26.07.2022 13:58
Kamyonet takla attı: 3 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Kuşadağı bölgesi civarında meydana geldi. Faysal Temel'e ait 46 F 6971 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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