Kamyonet takla attı: 6 yaralı - Son Dakika

Kamyonet takla attı: 6 yaralı
10.12.2020 12:41
VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van- Erciş karayolu üzerindeki Muradiye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Erciş'e doğru giden S.Ç. yönetimindeki 34 EF 5835 plakalı Citroen berlingo araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliğinin müdahale ettiği araç içerisinde bulunan 6 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
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