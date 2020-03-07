Kamyonet takla attı, şoför ölümden döndü - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför ölümden döndü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Soner Ö. (38) hakimiyetindeki 67 TF 604 plakalı kamyonet Çaycuma ışıklı kavşağa doğru yaklaşırken üst geçidin altındaki bariyerlere çarparak takla attı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapan aracı gören diğer sürücüler 112 acil servisi ve trafik polisini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile araçta bulunan şoför Soner Ö. ve yanında bulunan İrfan G.'ye (39) ilk müdahaleleri yapılarak Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi.



Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK