Son Dakika Haberleri: Kamyonet, tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Kamyonet, tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet, tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

8 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kamyonet, tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi- İznik karayolu, Yeniköy Yolu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Gürcan Güngör (31) idaresindeki 77 AS 213 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kamyonette yolcu olarak bulunan Mesut Kösem'in (35) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Gürcan Güngör ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kamyonet altında kalarak hayatını kaybeden Mesut Kösem'in cesedi, İtfaiye ekiplerince çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Orhangazi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:08 Kaynak: DHA
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