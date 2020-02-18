Kamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

Kamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı

7 saat önce

KONYA'da fabrika işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı, System.String[]

KONYA'da fabrika işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Görsel Sokak'ta meydana geldi. Bir mobilya üretim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan S.K. (38) yönetimindeki 42 TR 906 kamyonet, sokağa dönerken tarlaya devrildi. Kazada, kamyonetin kasasında bulunanlarında içerisinde olduğu 8 kişi yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Reuters: Volkswagen, Türkiye'deki fabrika yatırımını bir kez daha erteledi E-5'te trafiğin durma noktasına gelmesine neden olan kazada 1 kişi öldü, 3 yaralandı İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:53:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]