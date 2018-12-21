Kamyonet Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı
2 saat önce
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun
'un merkez İlkadım
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Muharrem Çamoğlu'nun kullandığı 06 CFH 69 kamyonet, Derecik
Mahallesi'nde kaldırıma çarparak yol kenarında bulunan tarlaya savruldu.
Kazada, sürücü ile kamyonetteki Nedet Zamaniş yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, alkollü oldukları öğrenilen yaralılara müdahale etti. Kanlar içindeki yaralının ambulansa binmemek için görevlilere zorluk çıkarması dikkati çekti.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:49 Kaynak: AA
Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı
ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek
Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı
İbrahim Tatlıses, AK Parti'ye Üye Oldu