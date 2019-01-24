Kamyonet Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
30 dakika önce
BOLU Gerede'de, TEM yolunda ilerleyen TIR'a arkadan çarpan minibüste yolcu olarak bulunan Arslan Özbektaş yaşamını yitirdi.
BOLU Gerede
'de, TEM yolunda ilerleyen TIR'a arkadan çarpan minibüste yolcu olarak bulunan Arslan Özbektaş yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM yolunun Gerede ilçesi Cankurtaran
mevkiinde meydana geldi. Ankara
yönüne giden Mehdi Eren'in kullandığı 34 SB 8925 plakalı minibüs, Kadir Bulut
'un kullandığı 06 AV 1813 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan Arslan Özbektaş yaşamını yitirirken, Mehdi Eren yaralandı. Kazayı fark etmeyen TIR sürücüsü ise yoluna devam etti. Daha sonra şüphe üzerine aracını kontrol eden TIR sürücüsü Kadir Bulut, Ankara il sınırında jandarmaya giderek, kaza yaptığını bildirdi.
Arslan Özbektaş'ın cesedi, yapılan incelemelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi
morguna götürüldü. Yaralı Mehdi Eren ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
- Bolu
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:47 Kaynak: DHA
2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı
TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler
Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü