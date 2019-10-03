Kamyonet tır'ın altına girdi; sürücü öldü
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SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'ın altına giren kamyonetin sürücüsü Mahmut Kadri Bilken yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:29 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'ın altına giren kamyonetin sürücüsü Mahmut Kadri Bilken yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Erenler Sarıcalar Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönünde giden Mahmut Kadri Bilken idaresindeki 34 ZT 2177 plakalı kamyonet, Ahmet İşlek idaresindeki 16 NLC 72 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren kamyonette sıkışan sürücü Mahmut Kadri Bilken, hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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