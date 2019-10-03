Son Dakika Haberleri: Kamyonet tır'ın altına girdi; sürücü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Kamyonet tır'ın altına girdi; sürücü öldü

12 dakika önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'ın altına giren kamyonetin sürücüsü Mahmut Kadri Bilken yaşamını yitirdi.

Kamyonet tır'ın altına girdi; sürücü öldü, System.String[]
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'ın altına giren kamyonetin sürücüsü Mahmut Kadri Bilken yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Erenler Sarıcalar Mevkii'nde meydana geldi. İstanbul yönünde giden Mahmut Kadri Bilken idaresindeki 34 ZT 2177 plakalı kamyonet, Ahmet İşlek idaresindeki 16 NLC 72 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren kamyonette sıkışan sürücü Mahmut Kadri Bilken, hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Erenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamyonetle çarpışan motosikletli 20 metre ileri fırladı, ayakkabıları yola savruldu
Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber Yumurtanın ardından Irak'a mandalina ihracatı da durdu, tırlar gümrükten döndü Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 16:41:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet tır'ın altına girdi; sürücü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]