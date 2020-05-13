Kamyonet, TIR'ın dorsesine çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'de, kamyonetin TIR'ın dorsesine çarptığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kayseri- Sivas karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Deniz Demir yönetimindeki 38 YV 972 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, önünde giden Nurettin Özer yönetimindeki 38 AL 836 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Deniz Demir ile yanındaki Ali Andaç ağır yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 10 dakika süren çalışmanın ardından kamyonette sıkışan ve sağ kolu kopan yolcu Ali Andaç'ı bulunduğu yerden çıkarttı. Yaralı 2 kişi, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine kaldırıldı. Demir ile Andaç'ın durumunun ciddiyetini korduğu belirtildi.