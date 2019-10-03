Son Dakika Haberleri: Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü

1 saat önce

Sakarya TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, System.String[]

Sakarya TEM otoyolunda tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, TEM otoyolu Erenler ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikameti giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 ZT 2177 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aynı yönde seyreden Ahmet İ. idaresindeki 16 NLC 72 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü kamyonette sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu itfaiye, sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerinin çalışmasıyla sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. TEM otoyolunda, kaza nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandı. - SAKARYA

TEM Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hemşireden, damlayan kanın silmesini isteyen vatandaşa şok tepki: Geber
Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu Tırın altına giren kamyonet sürücüsü araçta sıkışarak yaşamını yitirdi Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çöp konteynerine bırakan kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:21:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]