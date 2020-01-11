Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin saman yüklü tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonetin saman yüklü tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail U. (43) idaresindeki 45 ACB 662 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Bayram D. (47) idaresindeki 43 KD 099 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonette yolcu olarak bulunan Fadime U. (47), kamyonet içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonet içerisinde sıkışan Fadime U.'yu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan Fadime U., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.


Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile kızı Zeliha U. (10) olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, kamyonet ile tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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