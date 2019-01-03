Son Dakika Haberleri: Kamyonet Tıra Çarptı: 2 Yaralı

Kamyonet Tıra Çarptı: 2 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kamyonet Tıra Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu kamyonette sıkışan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik Şanlıurfa otoyolunun 10'uncu kilometresinde yaşandı. Ahmet L. yönetimindeki 32 HE 411 plakalı kamyonet, Ahmet A.'nın kullandığı 31 R 2126 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet L. ile yanındaki arkadaşı İbrahim Y. araçta sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

Birecik, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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