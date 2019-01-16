Kamyonet Trafikte Böyle Drift Yaptı

Kamyonet trafikte böyle drift yaptı Kamyonet şoförü trafikte drift yaptı, o anlar saniye saniye görüntülendiBURSA - Bursa'da bir kamyonet sürücü yağışlı havada trafikte seyir halindeyken drift attı.

Kamyonet trafikte böyle drift yaptı

Kamyonet şoförü trafikte drift yaptı, o anlar saniye saniye görüntülendi



BURSA - Bursa'da bir kamyonet sürücü yağışlı havada trafikte seyir halindeyken drift attı. O anları bir başkası cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Bursa'da bir kamyonet sürücüsünün çekilen görüntüleri pes artık dedirtti. Millet Mahallesi Yunusemre Caddesi'nde seyir halinde drift yapan kamyonet sürücüsü amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Trafikte ilerleyen diğer vatandaşların mal ve can güvenliğini hiçe sayan trafik magandasına vatandaşlar tepki gösterdi.

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