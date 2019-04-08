Kamyonet Traktöre Çarptı: 4 Yaralı
48 dakika önce
Tekirdağ'da kamyonetin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ
'da kamyonetin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, 23.00 sıralarında Tekirdağ'ın Saray
İlçesi Çukuryurt Mahallesinde meydana geldi. 59 DS 143 Plakalı aracıyla Kurtdere Mahallesi'ne giden Turgay B. (22), Çukuryurt Mahallesi içerisinde önünde seyreden Şuayip Ö. (63) idaresinde ki 59 AAJ 886 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada devrilen traktörün sürücüsü Şuayip Ö, kamyonet sürücüsü Turgay B. ve kamyonette bulunan Gökhan A. (36), Berkay
Y. (21) yaralandı. Olayın hemen ardından kazanın sesini duyarak evlerinden caddeye çıkan vatandaşlar tarafından çağırılan ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Çerkezköy
'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla soruşturma başlatıldı.
(Fatih
Kıray/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:56 Kaynak: İHA
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