Son Dakika Haberleri: Kamyonet traktöre çarptı: judocu öldü, 3 yaralı
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Kamyonet traktöre çarptı: judocu öldü, 3 yaralı

57 dakika önce

SİNOP'ta, kamyonet ile ağaç yüklü traktörün çarpışması sonucu judo il temsilcisi Yalçın Öztaban (59) hayatını kaybetti, 3 üniversite öğrencisi de yaralandı.

Kamyonet traktöre çarptı: judocu öldü, 3 yaralı, System.String[]
SİNOP'ta, kamyonet ile ağaç yüklü traktörün çarpışması sonucu judo il temsilcisi Yalçın Öztaban (59) hayatını kaybetti, 3 üniversite öğrencisi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sinop- Ayancık karayolunun Dibekli köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın Öztaban yönetimindeki 57 KK 971 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen  Muhammet Açıkgöz'ün kullandığı ağaç yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Öztaban, olay yerinde hayatını kaybetti, üniversite öğrencileri Arif Can Ergüden (20), Semih Yardım (20) ve Cemal Saha (22) de, yaralandı. Yarılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Yalçın Öztaban'ın judo il temsilcisi olduğu öğrenildi. Öztaban'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konulurken, traktör sürücüsü Muhammet Açıkgöz ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:51 Kaynak: DHA
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