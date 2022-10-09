Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

09.10.2022 19:48

- Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

- Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı mahallesi Köseler mevkiinde meydana geldi. 46 ZB 987 plakalı kamyonet seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarından aşağı yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre yuvarlanan kamyonette 34 yaşındaki Z.B. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonetteki iki yaralı A.C ve G.B hastaneye kaldırdı.

İncelemenin ardından kamyonet bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası olay yeri ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonet uçuma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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